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أنباء عن شروع واشنطن في تشييد مطار عسكري شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

أنباء عن شروع واشنطن في تشييد مطار عسكري شمالي سوريا
Reuters
مقاتلات أمريكية
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ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن القوات الأمريكية باشرت في تشييد مطار عسكري جديد في منطقة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن 150 شاحنة تحمل مواد بناء وأسلحة، قد وصلت من شمال العراق إلى دير الزور والشدادي، وسط حديث عن إنشاء مطار حربي أمريكي جديد في المنطقة.

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وأضافت أن قوات "قسد" الكردية سمحت للقافلة الأمريكية بدخول مناطق سيطرتها، وأن وفدا أمريكيا برئاسة السفير الأمريكي السابق في البحرين وليم روباك، اجتمع مع أعضاء "مجلس الرقة المدني" التابع لتنظيم "مجلس سوريا الديمقراطية".

وترافقت زيارة الوفد الذي ضم بريت ماكوغريك مبعوث الرئيس الأمريكي، مع دخول قوافل شاحنات عسكرية أمريكية وغربية كبيرة إلى شمال شرق سوريا قادمة من العراق ومحملة بالمعدات والآليات العسكرية والأسلحة.

المصدر: "الوطن"

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