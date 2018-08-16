بومبيو ودي ميستورا: لا إعادة للإعمار في سوريا قبل التسوية

ربط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أي حديث عن إعادة الإعمار في سوريا بالحل السياسي هناك أولا.

وكتبت الخارجية الأمريكية: "اتفق الوزير بومبيو والمبعوث الخاص دي ميستورا على أنه يتوجب على جميع الأطراف المعنية اتباع الطريق السياسي، وأن من السابق لأوانه أي حديث عن إعادة الإعمار في سوريا في ظل غياب الحل السياسي هناك".

وأضافت أن الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 يقضي بإصلاح الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

وذكرت أن بومبيو تطرق أيضا إلى قضية اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن عودتهم يجب أن تجرى بمشاركة المؤسسات الأممية المعنية وبعد أن تستقر الأوضاع الأمنية في سوريا.

المصدر: إنترفاكس