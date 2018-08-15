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نائب وزير الدفاع الروسي يبحث الوضع في سوريا مع سفير الاتحاد الأوروبي

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نائب وزير الدفاع الروسي يبحث الوضع في سوريا مع سفير الاتحاد الأوروبي
Sputnik GRIGORY SYSOEV
نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين
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بحث نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا ماركوس أديرير مسائل الأمن والوضع في سوريا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية في أعقاب لقاء نائب الوزير مع سفير الاتحاد الأوروبي في موسكو، أن الجانبين بحثا "المسائل الأكثر إلحاحا لجدول الأعمال الإقليمي والدولي".

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وأضافت وزارة الدفاع أن فومين أطلع السفير على الوضع في سوريا، مشددا على أهمية عودة اللاجئين إلى البلاد، بما في ذلك من الدول الأوروبية.

وحسب البيان، تبادل الجانبان أيضا الآراء حول الوضع في مجال الأمن الأوروبي، وبحثا آفاق التعاون العسكري بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي

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