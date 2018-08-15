إنتاج حقل الشرارة الليبي يتعافى وينتج 260 ألف برميل يوميا

قال مهندس في حقل الشرارة النفطي الليبي، الأربعاء، إن الحقل ينتج 260 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيل محطة تحكم أُغلقت بسبب اختطاف اثنين من العاملين.

وقال المهندس إن المحطة 186 أُعيد تشغيلها يوم الأحد وسط تشديد أمني.

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وأضاف أنها تنتج نحو 50 ألف برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو نصف طاقتها الإنتاجية الطبيعية.

وتسبب اختطاف اثنين من العمال الشهر الماضي، أحدهما ليبي والآخر روماني، في اقتصار إنتاج الشرارة على نحو 125 ألف برميل يوميا، وهو ما يكفي للتكرير في مصفاة الزاوية الليبية لكنه لا يترك أي نفط للتصدير.

وقبل الحادثة، كان حقل الشرارة ينتج نحو 300 ألف برميل يوميا، علما أن الحقل كان عرضة للتعطل من آن لآخر.

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة، وهو الأكبر في ليبيا، بالشراكة مع "ريبسول" و"توتال" و"أو إم في" و"إكوينور" المعروفة سابقا باسم "شتات أويل".

المصدر: رويترز