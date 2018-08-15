أمير قطرخلال لقائه أردوغان: سنستثمر 15 مليار دولار بشكل مباشر في تركيا

أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقاء عقده اليوم الأربعاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستثمر في تركيا 15 مليار دولار بشكل مباشر.

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وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان وآل ثاني أجريا محادثات في المجمع الرئاسي بعاصمة تركيا أنقرة، موضحة أنهما "تبادلا الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".

وقالت الرئاسة التركية إن "الأمير آل ثاني أعلن خلال المحادثات أن قطر ستخصص لتركيا استثمارات أجنبية مباشرة بمبلغ قدره 15 مليار دولار".

وأكد أردوغان وآل ثاني أثناء اللقاء، حسب البيان، "التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات بين تركيا و قطر في جميع المجالات".

ووصل أمير قطر إلى أنقرة في وقت سابق من الأربعاء في إطار زيارة عمل للقاء أردوغان وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي حيث جرت المحادثات وأقام الرئيس التركي مأدبة غداء رسمية لضيفه.

في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد التركي مشاكل جمة لا سيما بسبب انهيار عملتها العملة الوطنية التي وصلت مؤخرا إلى أدنى مستوى قياسي في تاريخها أمام الدولار الأمريكي الذي بلغ سعره 7.06 ليرات تركية ليتراجع لاحقا إلى حوالي 6.

وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير، حسب متابعين، إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على تركيا.

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ويوم الجمعة الماضي ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهمة تتعلق بالإرهاب.

وردا على هذه الخطوة، دعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى دعم الليرة، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.

وعلى خلفية هذه التطورات توقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن الرئيس التركي سيلجأ إلى حليفه الأساسي في الوقت الراهن قطر، طالبا منها مساعدة مالية لإنقاذ الليرة.

المصدر: وكالات