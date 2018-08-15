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السعودية.. تنفيذ حكم القتل تعزيرا في حق متهم قتل والده وحرق جثته

أخبار العالم العربي

السعودية.. تنفيذ حكم القتل تعزيرا في حق متهم قتل والده وحرق جثته
Reuters / Faisal Al Nasser
تنفيذ حكم القتل تعزيرا في جان أطلق النار على والده وحرق جثته
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نفذت السلطات السعودية، الأربعاء، حكم القتل قصاصا بحق مواطن سعودي أطلق النار على والده وهو نائم، ثم قام بحرق جثته في العاصمة السعودية الرياض.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان رسمي، بأن تركي بن محمد بن ساري القحطاني (سعودي الجنسية) أقدم على قتل والده بإطلاق النار على رأسه أثناء نومه ثم حرق جثته.

وأضافت الوزارة أن الحكم صدر من المحكمة، وصدق من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بتنفيذه.

وأشارت الداخلية إلى أن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني تم اليوم بمدينة الرياض.

وأكدت في السياق حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.

وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

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