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مصر.. هرب من الفضيحة بطريقة بشعة في غرفة البحث الجنائي

أخبار العالم العربي

مصر.. هرب من الفضيحة بطريقة بشعة في غرفة البحث الجنائي
Reuters Amr Abdallah Dalash
الشرطة المصرية
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وقع لص في قبضة الشرطة المصرية بعد أن قام بسرقات كبيرة لعدة مبان وفيلات في مدينة الرحاب إحدى المدن الجديدة في مصر.

وأكد مصدر أمني أن المتهم حال تواجده في قسم شرطة مدينة التجمع الأول لعرضه على النيابة العامة قام بشنق نفسه خوفا من الفضيحة مستخدما ملابسه في غرفة البحث الجنائي بالقسم.

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وأضاف المصدر، أن رجال المباحث كانوا قد ألقوا القبض عليه في واقعة سرقة، وتم إيداعه في غرفة البحث الجنائي بالدور الثاني لحين تحرير محضر بالواقعة المتهم فيها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه أثناء جلبه للتحقيق معه فتحوا الغرفة فوجدوه مشنوقا في السقف باستخدام ملابسه.

المصدر: فيتو

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