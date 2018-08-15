// 26.06.2018 по тикету 15478
مصر.. هرب من الفضيحة بطريقة بشعة في غرفة البحث الجنائي
Reuters Amr Abdallah Dalash
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knip
وقع لص في قبضة الشرطة المصرية بعد أن قام بسرقات كبيرة لعدة مبان وفيلات في مدينة الرحاب إحدى المدن الجديدة في مصر.
وأكد مصدر أمني أن المتهم حال تواجده في قسم شرطة مدينة التجمع الأول لعرضه على النيابة العامة قام بشنق نفسه خوفا من الفضيحة مستخدما ملابسه في غرفة البحث الجنائي بالقسم.
وأضاف المصدر، أن رجال المباحث كانوا قد ألقوا القبض عليه في واقعة سرقة، وتم إيداعه في غرفة البحث الجنائي بالدور الثاني لحين تحرير محضر بالواقعة المتهم فيها.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه أثناء جلبه للتحقيق معه فتحوا الغرفة فوجدوه مشنوقا في السقف باستخدام ملابسه.
المصدر: فيتو
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)