الرئيس المصري يتحدث عن "أمور عجيبة" ستظهر في الفترة المقبلة (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه خلال الشهور القليلة المقبلة ستكون هناك "أمور عجيبة جدا".

وأوضح السيسي خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات الصناعية المصرية: "نحن الآن سنرى الأسمنت والحديد ومجمع الرخام، وإن شاء الله خلال الأسابيع والشهور القادمة ستجدون أمورا عجيبة جدا".

وأشار الرئيس المصري إلى أنه سيتم الإعلان عن مشروعات زراعية في 4 محافظات بالصعيد، هي بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج خلال شهر أو شهرين على الأكثر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية