// 26.06.2018 по тикету 15478
الرئيس المصري يتحدث عن "أمور عجيبة" ستظهر في الفترة المقبلة (فيديو)
AlsisiOfficial/facebook
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه خلال الشهور القليلة المقبلة ستكون هناك "أمور عجيبة جدا".
وأوضح السيسي خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات الصناعية المصرية: "نحن الآن سنرى الأسمنت والحديد ومجمع الرخام، وإن شاء الله خلال الأسابيع والشهور القادمة ستجدون أمورا عجيبة جدا".
وأشار الرئيس المصري إلى أنه سيتم الإعلان عن مشروعات زراعية في 4 محافظات بالصعيد، هي بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج خلال شهر أو شهرين على الأكثر.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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