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الرئيس المصري يتحدث عن "أمور عجيبة" ستظهر في الفترة المقبلة (فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس المصري يتحدث عن
AlsisiOfficial/facebook
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه خلال الشهور القليلة المقبلة ستكون هناك "أمور عجيبة جدا".

وأوضح السيسي خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات الصناعية المصرية: "نحن الآن سنرى الأسمنت والحديد ومجمع الرخام، وإن شاء الله خلال الأسابيع والشهور القادمة ستجدون أمورا عجيبة جدا".

 وأشار الرئيس المصري إلى أنه سيتم الإعلان عن مشروعات زراعية في 4 محافظات بالصعيد، هي بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج خلال شهر أو شهرين على الأكثر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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