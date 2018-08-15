موسكو: العمل جار على عودة اللاجئين السوريين ودمشق قدمت كل الضمانات

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 1.2 مليون نازح سوري في الداخل عادوا إلى ديارهم خلال 2.5 عام بالإضافة إلى 300 ألف لاجئ من دول أخرى.

وأشار رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أثناء اجتماع عقدته اليوم اللجنة المشتركة بين الوزارات الروسية الخاصة بعودة اللاجئين السوريين اليوم، إلى أن جهود عودة اللاجئين أثمرت كثيرا في الاتجاه اللبناني، حيث عاد أكثر من 6.5 ألف لاجئ إلى وطنهم خلال شهر.

وأكد ميزينتسيف إعادة إعمار 89 منزلا، كما يجري العمل على إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمخابز في عشرات المدن والبلدات المحررة من قبضة المسلحين.

وقال المسؤول إن العمل مستمر على عودة اللاجئين، مضيفا أن حكومة دمشق قدمت كل الضمانات لعدم ملاحقة العائدين.

من جانبه، أعرب ممثل الخارجية الروسية في اللجنة نيقولاي بورتسيف أثناء الاجتماع أن نحو 80% من اللاجئين السوريين المتواجدين في سوريا أعربوا عن جاهزيتهم للعودة إلى ديارهم.

وأكد الدبلوماسي أن عدد اللاجئين السوريين يقدر اليوم بـ11 مليون شخص، ستة ملايين منهم نازحون في الداخل، وذلك حسب المعلومات الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مضيفا أن لبنان، حسب المعلومات الأممية، هي الدولة الوحيدة التي يعود اللاجئون منها اليوم ضمن عملية منظمة.

المصدر: وكالات