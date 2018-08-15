بالفيديو.. القنصل الأمريكية في السعودية تشتري خروف العيد

تداول ناشطون فيديو منسوب للقنصل الأمريكية في الظهران بالسعودية اراتشنا كورهنن، وهي تزور سوقا للماشية في مدينة الثقبة بالمنطقة الشرقية، بهدف شراء خروف لعيد الأضحى.

وأظهر مقطع فيديو كورهنن، وهي وسط الأغنام متحدثة عن شعيرة ذبح الأضحية، مهنئة المسلمين بحلول عيد الأضحى، قائلة باللغة العربية "عيد أضحى مبارك".

وتواجدت القنصل الأمريكية في الظهران راتشنا كوهنن، في العديد من المناسبات الإسلامية في وقت سابق، وتحرص على مشاركة السعوديين أنشطتهم التراثية والثقافية بشكل مستمر، وهو ما يفسر ظهورها في المقطع المنسوب إليها وهي تتحدث عن الحج.

المصدر: عكاظ