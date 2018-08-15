"المحور الوطني".. تحالف جديد لأحزاب سنية في العراق

أعلن في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، عن تحالف جديد اسمه "المحور الوطني" يضم أحزابا سنية فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ومن أبرز الشخصيات في التحالف الجديد، رئيسا مجلسي النواب السابقين أسامة النجيفي وسليم الجبوري، وكذلك رجل الأعمال العراقي خميس الخنجر، وزعيم "كتلة الحل" جمال الكربولي، ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، فضلاً عن وزير الزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها فلاح الزيدان.

وفي تغريدة له على "تويتر" تابعتها RT كتب خميس الخنجر الذي يتزعم "تحالف القرار" الفائز بعدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة: "من أجل العراق ووحدة شعبه وأرضه، نعلن اليوم عن تشكيل تحالف المحور الوطني، هذا عهدنا ووعدنا".

وجاء في التغريدة أيضا: "نناشد الشعب بضرورة مراقبة عملنا باستمرار وتقويم برامجنا وتصحيح مسارنا. ماضون رغم الصعاب في تقديم برنامج حكومي متطور يعالج خطايا الماضي".

من أجل #العراق ووحدة شعبه وأرضه، من أجل شعبنا العظيم وخدمته ورفاهيته وسعادته؛ نعلن اليوم عن تشكيل #تحالف_المحور_الوطني

هذا عهدنا ووعدنا. ونناشد الشعب بضرورة مراقبة عملنا باستمرار وتقويم برامجنا وتصحيح مسارنا.

ماضون رغم الصعاب في تقديم برنامج حكومي متطور يعالج خطايا الماضي. — خميس الخنجر (@khameskhanjar) 14 août 2018

المصدر: RT