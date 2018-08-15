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بعد انتقاده السعودية.. الإمارات تعلق على خطاب نصر الله

أخبار العالم العربي

بعد انتقاده السعودية.. الإمارات تعلق على خطاب نصر الله
Reuters
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
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علقت الإمارات على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر، أمس الثلاثاء، الذي انتقد فيه المملكة العربية السعودية.

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وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر حسابه بموقع "تويتر" إن: "خطاب حسن نصر الله اليوم بكل ما يحمله من تطاول على السعودية وعمالة لإيران مثال جديد لفشل سياسة النأي بالنفس التي يرددها لبنان الرسمي ولا نرى الالتزام بها".

وأضاف: "نعرب عن أملنا مجددا بألا تذهب التصريحات اللبنانية الرسمية أدراج الرياح".

وكان نصر الله قد أشار في خطابه إلى أن: "السعودية تعاني مشاكل كبيرة في الخليج والعالم، مع قطر وغيرها في مجلس التعاون، واليوم مع كندا"، لافتا إلى أن: "المملكة تتدخل في الكثير من الساحات، من سوريا والعراق واليمن إلى لبنان، وتحجز رئيس حكومته، بينما ترفض الانتقاد السياسي، بالإضافة إلى الأزمات مع التركي، وحتى في العالم الإسلامي تعاني السعودية وصولا إلى ماليزيا".

المصدر: وكالات

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