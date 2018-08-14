رئيس غرفة صناعة عمان: عودة الاستقرار إلى سوريا مهمة جدا للأردن

أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي، الثلاثاء، أهمية زيارة وفد اقتصادي أردني يضم قرابة 80 رجل أعمال، لمعرض دمشق الدولي.

وأشار العين زياد الحمصي إلى الأهمية الاستراتيجية للأردن بحكم موقعه الجغرافي وفي ظل الوضع السياسي الراهن، مبينا أن الأردن من أهم المنافذ ضمن دول الجوار إلى سوريا، ومن المتوقع أن يلعب دورا استراتيجيا في مرحلة إعمار سوريا بناء على هذه المعطيات.

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وأفاد بأن سهولة مرور البضائع والمنتجات الأردنية إلى الداخل السوري نتيجة قرب المسافة عامل إيجابي على هذا الصعيد، وخصوصا المواد التي تحتاجها سوريا في الفترة المقبلة ومنها الإسمنت والحديد.

وأضاف الحمصي أن وجود العديد من الصناعيين السوريين في المملكة، والذين قاموا بنقل مصانعهم إلى الأردن، يملكون خبرة كبيرة في السوق السورية، كما أن معظمهم لم يقطع تواصله مع زبائنه في سوريا، مما يسهل عملية الترويج لمنتجاتهم في السوق السورية، بحسب ما جاء على لسانه.

وأوضح رئيس غرفة صناعة عمان الأهمية الكبيرة لعودة الاستقرار إلى سوريا التي تعول عليها الصناعات الأردنية، وخصوصا أن سوريا كانت المنفذ البري الوحيد للصادرات الأردنية إلى كل من لبنان ودول البلقان في أوروبا، حيث يتم التصدير حاليا من خلال الشحن البحري، المكلف ماديا إضافة إلى الوقت الطويل لوصول المنتجات الأردنية إلى أسواقها.

وتظهر آخر الأرقام الرسمية ارتفاع الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 16.6 % لتصل إلى 13.3 مليون دينار، مقابل 11.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية