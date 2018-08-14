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إصابة جنديين لبنانيين باشتباك مع القوات الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

إصابة جنديين لبنانيين باشتباك مع القوات الإسرائيلية
Reuters Hassan Abdallah
عنصر من الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني عن إصابة اثنين من عناصره، اليوم الثلاثاء جراء اعتداء من دورية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني مساء الثلاثاء بيانا قالت فيه إن دورية من مديرية المخابرات في بلدة رميش قرب مدينة بنت جبيل تعرضت اليوم، ولدى قيامها بتفقد أرض بين النقطتين B36 وBP14، "لاعتداء من قبل دورية تابعة للعدو الإسرائيلي ألقت 6 قنابل دخانية، ما أدى إلى إصابة عنصرين بحالة اختناق، ونشوب حريق امتد إلى داخل الأراضي المحتلة".

وأفاد البيان بأنه وصلت إلى موقع الحادث على الفور دورية من الجيش اللبناني ووحدة من جهاز الارتباط في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والدفاع المدني، وعملت على إخماد الحريق من الجهة اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

// 26.06.2018 по тикету 15478

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