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عضو في الكونغرس يدعو للتحقيق في ضلوع البنتاغون في الهجمات على اليمن

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عضو في الكونغرس يدعو للتحقيق في ضلوع البنتاغون في الهجمات على اليمن
Globallookpress Yin Bogu
العضو في مجلس النواب الأمريكي تيد ليو
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دعا العضو في مجلس النواب الأمريكي تيد ليو إلى فتح تحقيق في ضلوع البنتاغون في هجمات التحالف العربي بقيادة السعودية على المواقع المدنية في اليمن.

وكتب ليو في رسالة إلى المفتش العام بالبنتاغون أن "التحالف وجه ضربات إلى مواقع مدنية أكثر من مرة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومجالس عزاء وحفلات زفاف، بعيدا عن الأهداف العسكرية"، معبرا عن قلقه إزاء هذا الموضوع.

وطلب النائب من البنتاغون فتح تحقيق لمعرفة "ما إذا كانت الكوادر الأمريكية التي تدعم  عمليات التحالف السعودي والإماراتي في اليمن تنتهك القانون الدولي أو قواعد وزارة الدفاع الأمريكية أو قانون النزاعات المسلحة أو قوانين أمريكية أخرى.

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وأعرب عن قلقه إزاء الدعم الأمريكي للجهات التي قد تكون ارتكبت جرائم حرب، معتبرا أن هذا الأمر يعرض مسؤولين أمريكيين للخطر من وجهة النظر القانونية.

ويأتي ذلك بعد أن طالت غارة لطيران التحالف العربي حافلة كانت تقل تلاميذ في محافظة صعدة شمال اليمن يوم 9 أغسطس الجاري. وأسفر القصف عن مقتل عشرات الأطفال، الأمر الذي لقي إدانة دولية واسعة.

المصدر: RT

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