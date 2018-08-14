بيان من الجيش المصري حول مشاركة جنوده في الألعاب العسكرية (صور)

أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا، حول مشاركة الجنود المصريين في الألعاب العسكرية الدولية في روسيا والصين والتي انتهت يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن فعاليات المسابقة انتهت بمشاركة العديد من الدول الصديقة والشقيقة.

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وأوضح أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ألقى كلمة خلال حفل الختام عبر فيها عن شكره لجميع الفرق العسكرية المشاركة والمشرفين والمنظمين وجماهير هذه المسابقات، معربا عن سعادته بمستوى الفرق المتنافسة الذي أظهر القدرة والمهارة على استخدام المعدات.

وتفقد وزير الدفاع الروسي المعرض الثقافي المصري الذي نظم على هامش المسابقات ورافقه مساعد وزير الدفاع المصري اللواء أركان حرب توحيد توفيق.

ووفقا للمتحدث العسكري المصري حققت الفرق المصرية مراكز متقدمة في مختلف المسابقات، حيث حصل فريق قوات الدفاع الجوي المشارك في مسابقة "السماء الصافية" بجمهورية الصين الشعبية على المركز الأول في المرحلة الثانية للمسابقة، والمركز الثاني في الترتيب العام بعد الصين.

وحقق فريق قوات حرس الحدود المصري المشارك في مسابقة "الصديق الوفي" المركز الثاني في المسابقات الفردية على مستوى 32 لاعبا، وحقق فريق الرالي العسكري المركز الثالث في المسابقات الفردية.

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وجرت مراسم افتتاح الألعاب العسكرية الدولية-2018 في الـ28 من الشهر الماضي في متنزه الثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في ميدان ألابينو بضواحي موسكو، بمشاركة فرق الدول المتنافسة.

وجرت 28 مسابقة برية وجوية وبحرية، اعتبارا من 28 يوليو وحتى 11 أغسطس الماضي في 24 ميدانا، 16 منها في روسيا، والأخرى في بيلاروس والصين وكازاخستان وأذربيجان.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة