السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن رئيس قناة السويس

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتمديد خدمة الفريق مهاب محمد حسين مميش كرئيس لمجلس إدارة هيئة قناة السويس.

وكلف القرار الجديد مميش بتمديد فترة رئاسته أيضا كعضو مجلس الإدارة المنتدب مع تكليفه برئاسة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير.

وشمل القرار أن يكون له جميع صلاحيات رئيس الهيئة الاقتصادية التي كفلها القانون، وقرار إنشاء المنطقة الاقتصادية، لمدة عام اعتبارا من 12-8-2018.

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ولد مميش في 6 أغسطس 1948 وشغل سابقا منصب قائد القوات البحرية المصرية منذ 27 سبتمبر 2007، وبحكم منصبه كان عضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون جمهورية مصر العربية في أعقاب ثورة 25 يناير.

وبعد تولي الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر قرارا بتعيينه رئيسا لهيئة قناة السويس في 12 أغسطس 2012 خلفا للفريق أحمد فاضل الذي كان رئيسا لهيئة قناة السويس منذ 1996 حتى 2012.

وتم تعيينه رئيسا للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 30 أبريل 2017.

المصدر: الشروق + وكالات