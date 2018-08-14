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نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال في عدن

أخبار العالم العربي

نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال في عدن
RT
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أفاد مراسل "RT" وسكان محليون في عدن، بأن انفجارا كبيرا هز اليوم الثلاثاء المدينة، واستهدف موكب محافظ تعز، أمين محمود، الذي لم يصب جراء العملية.

وأكد مصدر أمني لصحيفة "عدن الغد" المحلية أن الانفجار، الذي وقع في منطقة إنماء شمال غرب عدن، استهدف موكب محافظ تعز وخلف عددا من القتلى والجرحى.

RT

بدوره، أوضح موقع "تعز أونلاين" الإخباري، أن الانفجار استهدف محمود أثناء خروجه من منزل قائد المنطقة الرابعة، اللواء فضل حسن، في إنماء.

وأعقب الانفجار عملية إطلاق نار كثيف ناتج عن مسلحين لم تعرف هويتهم بعد.

وتخضع محافظة تعز ومركزها عدن لسيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، وتمثل المدينة عاصمتها المؤقتة.  

يتبع...

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