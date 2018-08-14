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"النجباء": لن نسمح لأمريكا باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على إيران أو غيرها

أخبار العالم العربي

حركة النُجباء
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أكدت حركة النجباء في العراق التي يتزعمها أكرم الكعبي، أمس الاثنين، التزامها بعدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتداء على إيران أو غيرها.

وقال المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي لـRT إن "موقفنا تجاه العقوبات التي يتعرض لها الشعب الإيراني نابعة من موقف إنساني وإسلامي، ولا يمكننا الوقوف مع أي دولة أو أي أحد يتسبب بتجويع الشعوب".

وأضاف أن: "سيادة العراق ترفض أي خطوة يمكن أن تتخذ من داخل الأراضي العراقية لإلحاق الضرر بأي شعب، وموقفنا تضامني مع الشعبين الإيراني والتركي".

المصدر: RT

 

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