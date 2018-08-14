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مقتل 3 جنود سوريين بإطلاق نار استهدف نقاطا عسكرية

أخبار العالم العربي

مقتل 3 جنود سوريين بإطلاق نار استهدف نقاطا عسكرية
Reuters
مسلحون من المعارضة - أرشيف
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لقي 3 جنود سوريين مصرعهم وأصيب 8 آخرون في هجمات متفرقة شنها مسلحو المعارضة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسبما أفاد به المركز الروسي للمصالحة.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف، في تصريح صحفي، إن المركز سجل عمليات إطلاق نار في مناطق سكنية، في محافظات اللاذقية، وحماة، وحلب الجديدة.

وأضاف تسيغانكوف، في نفس السياق، أن مركز المصالحة قدم مساعدات إنسانية أمس الاثنين، إلى سكان منطقة الصالحية بمحافظة دير الزور، تمثلت في توزيع 2.8 طن من المواد الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك أجرى المركز عمليات تفقد للتأكد من توفر الأدوية ونوعية الخدمات الطبية، التي تقدم إلى سكان منطقة "خشام" في نفس المحافظة.

المصدر: نوفوستي

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