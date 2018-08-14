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حبس ناشط مناهض للعبودية وسياسي معارض في موريتانيا

أخبار العالم العربي

حبس ناشط مناهض للعبودية وسياسي معارض في موريتانيا
Reuters
العاصمة الموريتانية نواكشوط - أرشيف
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أحالت السلطات الموريتانية أمس الاثنين إلى المحاكمة  الناشط الحقوقي المناهض للعبودية والمرشح للانتخابات النيابية المقررة في 1 سبتمبر المقبل، بيرام ولد والداه ولد إعبيدي.

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ومثل ولد إعبيدي أمام النائب العام، الذي قرر إبقاءه في الحبس وإحالته إلى المحاكمة، بتهمة "المس المتعمد بحياة الأشخاص بغية إلحاق الضرر بهم والتحريض على ذلك والتهديد بالعنف".

كما قرر النائب العام حبس ناشط آخر يدعى عبد الله ولد حسين بتهمة "الاشتراك" في الجرم.

وكانت قوات الأمن اعتقلت الثلاثاء الماضي رئيس "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (حركة مناهضة للعبودية)، وأودعته السجن في العاصمة نواكشوط إثر شكوى تقدم بها ضده الصحفي داداه عبد الله يتهمه فيها بـ"القذف والسبّ والتحريض".

المصدر: أ ف ب

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