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الأسد يستقبل عمال شركة إسمنت الرستن

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الأسد يستقبل عمال شركة إسمنت الرستن
@Presidency_Sy
الأسد يستقبل عمال شركة إسمنت أقاموا مع عائلاتهم في مقر الشركة 7 أعوام
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الاثنين، عمال شركة إسمنت "الرستن".

وقال الأسد خلال لقائه العمال أن عمال شركة "الرستن" هم "أحد النماذج الوطنية الكثيرة التي برزت خلال الحرب التي تتعرض لها سوريا" بعد حافظوا على المنشأة طوال سنوات الحرب.

من جهتهم، أكد عمال الشركة الإسمنت أن أعمال الصيانة والتأهيل اللازمة لمعدات الشركة انتهت وأنهم بدأوا بالإنتاج والبيع.

والرستن مدينة سورية تابعة لمحافظة حمص شمالا (20 كم) وجنوب مدينة حماة (21 كم).

المصدر: الرئاسة السورية

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