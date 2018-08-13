استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الاثنين، عمال شركة إسمنت "الرستن".

الرئيس #الأسد يستقبل عمال شركة إسمنت #الرستن الذين أقاموا مع عائلاتهم في مقر شركتهم لمدة سبع سنوات، واعتبروها بيتهم الثاني الذي تعاهدوا على حمايته وصونه بأجسادهم.. ليكونوا مثالاً يُحتذى في الوطنية والحس العالي بالمسؤولية.. pic.twitter.com/BuBxmTQF1I — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 13 августа 2018 г.

وقال الأسد خلال لقائه العمال أن عمال شركة "الرستن" هم "أحد النماذج الوطنية الكثيرة التي برزت خلال الحرب التي تتعرض لها سوريا" بعد حافظوا على المنشأة طوال سنوات الحرب.

الرئيس #الأسد أشاد خلال لقائه عمال شركة إسمنت #الرستن الأبطال.. بشجاعة ما قاموا به.. وبحسهم الوطني العالي رغم الضغوط والتهديدات التي تعرضوا لها، مشيراً إلى أن عمال شركة الرستن هم واحد من النماذج الوطنية الكثيرة التي برزت خلال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها #سورية — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 13 августа 2018 г.

من جهتهم، أكد عمال الشركة الإسمنت أن أعمال الصيانة والتأهيل اللازمة لمعدات الشركة انتهت وأنهم بدأوا بالإنتاج والبيع.

عمال شركة إسمنت #الرستن أشاروا خلال لقائهم الرئيس #الأسد الى أن ما قاموا به كان نابعاً من شعورهم بواجبهم واصرارهم بكل عزيمة على حماية منشأتهم وعدم تمكين الإرهابيين من نهبها، وأكدوا أن أعمال الصيانة والتأهيل اللازمة لمعدات الشركة انتهت وأنهم بدأوا بالإنتاج والبيع — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 13 августа 2018 г.

والرستن مدينة سورية تابعة لمحافظة حمص شمالا (20 كم) وجنوب مدينة حماة (21 كم).

المصدر: الرئاسة السورية