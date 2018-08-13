دمشق: ربط أوروبا بين إعادة الإعمار والعملية السياسية يعرقل عودة اللاجئين ويجب رفع العقوبات

أكدت الحكومة السورية أن ربط أوروبا بإعادة إعمار سوريا والتسوية السياسية في البلاد يعرقل عودة اللاجئين، داعية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في حديث لـ"RT"، اليوم الاثنين، إن "ربط الدول الأوروبية بين إعادة إعمار سوريا والعملية السياسية يعرقل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

من جانبه، شدد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، على أن "رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا أمر ضروري بالنسبة لعودة اللاجئين إلى البلاد".

وكثفت الحكومة السورية في الأشهر الأخيرة، بالتعاون مع روسيا، العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ووجهت دعوات عدة إليهم للعودة إلى البلاد.

وفي يوم 18 يوليو الماضي أعلنت روسيا عن إنشاء مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين الذي يعمل بإشراف وزارتي الخارجية والدفاع الروسية والسلطات السورية ومقره دمشق.

ويوم 5 أغسطس الجاري أعلن مجلس الوزراء السوري عن تشكيل هيئة تنسيق خاصة بعودة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية في البلاد من خلال التواصل مع "الدول الصديقة" لتسهيل هذه العملية وتمكينهم من عيش حياة طبيعية.

وبحسب معطيات أصدرتها جهات رسمية مختلفة في وقت سابق فر من سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011 حوالي 7 ملايين شخص.

المصدر: RT