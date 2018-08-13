 
مباشر

مصدر أمني لـRT: خطر "داعش" شمالي بغداد يهدد المدنيين

أخبار العالم العربي

مصدر أمني لـRT: خطر
Reuters
قوات عراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn5a

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بوجود خطر من قبل عناصر تنظيم "داعش" في ريف قضاء الطارمية، شمالي بغداد، يهدد المدنيين.

وقال المصدر لـRT إن "هناك خلايا تابعة لداعش تنشط بين فترة وأخرى وتتعرض للمدنيين، واشتبكت في الأيام الأخيرة أكثر من مرة مع القوات الأمنية العراقية".

وأضاف أن "تلك  الخلايا تهدد حياة المدنيين، ويحاول التنظيم من خلالها إثبات وجوده، ورغم انتهائه عسكريا لكنه بقي يهدد هذه المناطق التي تكثر فيها المناطق الزراعية والبساتين".

يذكر أن السلطات الأمنية العراقية تعمل على بناء سور حول العاصمة بغداد لحمايتها من أية هجمات إرهابية قد تتعرض لها، فقضاء الطارمية كان يشكل مصدر قلق بالنسبة للعاصمة، وهو يتبعها إداريا.

المصدر: RT 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا