وزير خارجية لبنان يناقش مع لافروف ملف اللاجئين السوريين

يصل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الأسبوع المقبل، إلى موسكو ليناقش مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية قوله، إن "الوزير باسيل سيقوم بزيارة لموسكو في العشرين من الشهر الحالي، حيث سيجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف".

ومن المتوقع، بحسب المصدر، أن تتمحور المحادثات بين باسيل ولافروف، حول المبادرة التي طرحتها روسيا الشهر الماضي بشأن تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وبدء الخطوات العملية في هذا الإطار من خلال تشكيل مراكز لوجستية مشتركة مع دول الجوار، ومن بينها لبنان.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، قد قام بزيارة للبنان، على رأس وفد دبلوماسي وعسكري روسي، التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين لشرح تفاصيل المبادرة الروسية بشأن عودة اللاجئين السوريين، وسبل التنسيق المشترك مع الدول المعنية بهذا الملف.

واليوم، أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني "أن رئيس الحزب، النائب طلال أرسلان، غادر بيروت متوجها إلى موسكو على رأس وفد قيادي من الحزب.

وتستمر الزيارة لأيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس.

المصدر: وكالات