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شاهد.. لباس الطالبات السعوديات الجديد الخاص بحصص الرياضة

أخبار العالم العربي

شاهد.. لباس الطالبات السعوديات الجديد الخاص بحصص الرياضةصورة أرشيفية
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بدأ في السعودية الترويج لملابس رياضية سترتديها الطالبات في كافة المراحل الدراسية في المدارس خلال حصص التربية البدنية التي سيبدأ تطبيقها لأول مرة في المملكة في العام الدراسي المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للتصاميم الجديدة، التي تميزت بألوانها الموحدة والمطابقة لتعليمات وزارة التعليم.

ومن المتوقع أن تغزو تلك الملابس الأسواق السعودية مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي في 2 سبتمبر المقبل، إذ تنشغل المملكة بكافة قطاعاتها حاليا بموسم الحج وعيد الأضحى الذي يليه.

وأعلنت السعودية في يوليو 2017، عن تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات، اعتبارا من العام الدراسي القادم، وفق الضوابط الشرعية، وبحسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات النسائية المؤهلة.

وأصدرت وزارة التعليم نماذج للتصاميم الرياضية المعتمدة للطالبات، بحيث تكون على شكل قميص أبيض لجميع المراحل الدراسية، وسترة وبنطال بلون مختلف لكل مرحلة، وقد حددت اللون الكحلي للابتدائية، والعنابي للمتوسطة، والرمادي للثانوية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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