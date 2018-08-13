شاهد.. لباس الطالبات السعوديات الجديد الخاص بحصص الرياضة

بدأ في السعودية الترويج لملابس رياضية سترتديها الطالبات في كافة المراحل الدراسية في المدارس خلال حصص التربية البدنية التي سيبدأ تطبيقها لأول مرة في المملكة في العام الدراسي المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للتصاميم الجديدة، التي تميزت بألوانها الموحدة والمطابقة لتعليمات وزارة التعليم.

ومن المتوقع أن تغزو تلك الملابس الأسواق السعودية مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي في 2 سبتمبر المقبل، إذ تنشغل المملكة بكافة قطاعاتها حاليا بموسم الحج وعيد الأضحى الذي يليه.

الزي الرياضي للبنات في حصص التربية البدنية pic.twitter.com/jRoKkLnghl — ملتقى المعلمين والمعلمات (@SaudiTeachers) 12 août 2018

وأعلنت السعودية في يوليو 2017، عن تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات، اعتبارا من العام الدراسي القادم، وفق الضوابط الشرعية، وبحسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات النسائية المؤهلة.

بدءًا من العام المقبل.. أنشطة بدنية لطالبات المدارس والزي سيكون بهذه المواصفات https://t.co/KaZG29Umh6pic.twitter.com/3h674WhaBa — برجس حمود البرجس (@Barjasbh) 24 avril 2018

وأصدرت وزارة التعليم نماذج للتصاميم الرياضية المعتمدة للطالبات، بحيث تكون على شكل قميص أبيض لجميع المراحل الدراسية، وسترة وبنطال بلون مختلف لكل مرحلة، وقد حددت اللون الكحلي للابتدائية، والعنابي للمتوسطة، والرمادي للثانوية.

المصدر: وكالات