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الجبير يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي غداة طلب كشف مصير الناشطات

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الجبير يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي غداة طلب كشف مصير الناشطات
واس
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي
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استقبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة، وذلك غداة مطالبة بروكسل بالكشف عن ملابسات احتجاز المملكة ناشطات في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة "واس" أنه خلال اللقاء جرى بحث المستجدات والتعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي".

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن طالب الاتحاد الأوروبي الرياض بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان وتوضيح الاتهامات التي يواجهنها، وهي مطالبة مماثلة لتلك التي وجهتها كندا للسلطات السعودية قبل أيام وتسببت بتأزم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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كما التقى وزير الخارجية السعودي اليوم السفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف، حيث بحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وزارة الخارجية السعودية + واس

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