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الأردن.. اعتقالات بين مؤيدي "داعش" وسط المملكة

أخبار العالم العربي

الأردن.. اعتقالات بين مؤيدي
Reuters
قوات اردنية في مدينة السلط
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اعتقلت الأجهزة الأمنية يوم الأحد، عددا من مؤيدي تنظيم "داعش" في مدينة السلط، بمحافظة البلقاء، وسط الأردن.

وقال منظّر التيار السلفي الجهادي الأردني، محمد الشلبي، المعروف بـ"أبو سياف، في تصريح لـ"خبرني"، إن الأجهزة الأمنية داهمت أحياء في مدينة السلط، منذ الساعات الأولى من فجر الأحد، واعتقلت عددا من مؤيدي تنظيم "داعش".

وأضاف "أبو سياف" أن الاعتقالات طالت "الجيل الجديد" من مؤيدي التنظيم لعدم وجود قياديين "دواعش" في السلط.

من جانبها، نقلت صحيفة "السبيل" عن مصدر موثوق قوله إن من أبرز المعتقلين رائد حجازي الذي خرج حديثا من السجن.

وأشار المصدر إلى أن عدد المعتقلين غير معروف حتى اللحظة.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني

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