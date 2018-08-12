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الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من منطقة إدلب باتجاه قاعدة حميميم بسوريا

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من منطقة إدلب باتجاه قاعدة حميميم بسورياطائرات مقاتلة هجومية روسية من نوع "سو-25" في قاعدة حميميم بسوريا (أرشيف)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية غربي البلاد.

وقال المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية الموجودة في حميميم رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية طائرتين مسيرتين أثناء اقترابهما من القاعدة ودمرتهما عن بعد، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والمعدات.

وسجل المركز عددا من حالات انتهاك نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة هناك، حيث أطلق المسلحون النار على مواقع للجيش السوري في محافظات اللاذقية وحماة وحلب، بما فيها مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة.

المصدر: إنترفاكس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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