// 26.06.2018 по тикету 15478
السيسي يعين 1456 نائبا ومستشارا بمجلس الدولة (وثيقة)
Reuters
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، 5 قرارات جمهورية تقضي بتعيين نواب ومستشارين بمجلس الدولة.
وأصدر السيسي قرارا بتعيين 114 نائبا لرئيس مجلس الدولة وتعيين 255 مستشارا بمجلس الدولة، و357 مستشارا مساعدا فئة (أ)، و325 مستشارا مساعدا فئة (ب)، بالإضافة إلى تعيين 405 نواب بمجلس الدولة.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها 32 الصادر في 9 أغسطس 2018.
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المصدر: الجريدة الرسمية + وسائل إعلام مصرية
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