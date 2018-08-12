سياسية كوردية لـRT: سبتمبر موعد إجراء الانتخابات في الإقليم

أكدت النائبة السابقة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريزان الشيخ، اليوم الأحد، أن الأحزاب الكوردستانية اتفقت على إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق نهاية الشهر المقبل.

وقالت ريزان الشيخ في تصريح لـRT إن "الأحزاب الكوردية في الإقليم اتفقت على أن يكون الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية رغم وجود اعتراضات سابقة من بعض الأحزاب".

وأضافت "نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني ليس لدينا مانع من إجرائها الشهر المقبل أو بعد ذلك، المهم أن تكون انتخابات نزيهة وتخدم مصلحة الشعب الكوردستاني".

وشهدت الأيام السابقة خلافات في إقليم كوردستان العراق بين بعض الأحزاب الكوردية حول موعد تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم المقرر إجراؤها في الثلاثين من سبتمبر القادم.

وحدد رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الـ 30 من الشهر المقبل، موعدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع في العراق.

المصدر: RT