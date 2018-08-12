صور.. متظاهرو البصرة يُغلقون منفذ سفوان الحدودي مع الكويت

أغلق متظاهرون في محافظة البصرة، اليوم الأحد، منفذ سفوان الحدودي الذي يربط العراق بالكويت، احتجاجاً على سوء الخدمات وعدم تنفيذ الحكومة العراقية مطالبهم.

المتظاهرون وعددهم بالعشرات، رفعوا شعارات تدعو لإدامة زخم التظاهرات، ونددوا بعدم استجابة الحكومة لمطالبهم وغياب الخدمات التي ينتظرونها.

وقال مراسل RT إن "المتظاهرين توجهوا من المناطق القريبة من منفذ سفوان بإتجاه المعبر البري بين العراق والكويت وأغلقوا الشارع مما تسبب بتوقف حركة سير السيارات من وإلى العراق والكويت".

وأضاف أن "المتظاهرين هددوا بالاعتصام المستمر ما لم يحصلوا على مطالبهم، خاصة ملف توفير فرص العمل".

RT

وانطلقت شرارة التظاهرات في العراق من محافظة البصرة الجنوبية قبل أكثر من شهر، قتل وجرح فيها المئات بعد صدامات مع القوات الأمنية.

وعلى إثر احتجاجات البصرة خرجت تظاهرات في محافظات الوسط والجنوب العراقي، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، حيث تشهد هذه المحافظات حراكا مستمرا.

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وعد بتنفيذ مطالب المتظاهرين بعد أن قامت المرجعية الشيعية في النجف بتأييد الاحتجاجات.

RT

المصدر: RT