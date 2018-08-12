العبادي يحقق بمحاولات دهس متظاهرين بسيارة قوات أمنية

وجه رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، وزير داخليته، قاسم الأعرجي، للتحقيق بمحاولات دهس متظاهرين بسيارة عسكرية تابعة لوزارة الداخلية.

وبحسب كتاب حصلت عليه RT وموجه من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، إلى مكتب وزير الداخلية بتاريخ الـ7 من أغسطس الحالي، فإن سيارة من نوع (همر) تابعة لقوات سوات الأمنية وتحمل الرقم (879) حاولت دهس المتظاهرين في محافظة المثنى.

وجاء في الكتاب أن السيارة تابعة لقوات سوات السماوة، وحاولت دهس المتظاهرين بتاريخ الـ15من يوليو الماضي.

وشهدت التظاهرات في العراق خلال الأسابيع الماضية مقتل 14 متظاهرا وجرح واعتقال المئات منهم.

وانطلقت شرارة التظاهرات في العراق من محافظة البصرة الجنوبية قبل أكثر من شهر، وقتل وجرح فيها المئات بعد صدامات مع القوات الأمنية.

وعلى إثر احتجاجات البصرة خرجت تظاهرات في محافظات الوسط والجنوب العراقي، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، حيث تشهد هذه المحافظات حراكا شعبيا مستمرا يدعو إلى استئصال الفساد في أجهزة الدولة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وعد بتنفيذ مطالب المتظاهرين بعد أن قامت المرجعية الشيعية في النجف بتأييد الاحتجاجات.

المصدر: RT