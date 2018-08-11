رعب واستنفار في مدينة مغربية بسبب الإيدز

قال مصدر مسؤول في تصريح لموقع "هسبريس" المغربي إن مصالح الدرك الملكي بمدينة "قلعة مكونة" (وسط المغرب) ألقت القبض على مومستين متلبستين بممارسة الدعارة بـ "الدرب" الواقع وسط المدينة.

وأضاف المصدر أن إيقاف المومستين جاء خلال حملة تطهيرية قامت بها مصالح الدرك بالحي الشهير بأوكار الدعارة.

وأفاد المصدر ذاته بأن إحدى الموقوفتين، التي استقرت بمدينة "قلعة مكونة" منذ 2015 وتتعاطى الدعارة، قد تكون مصابة بمرض "الإيدز"، رغم ادعائها أنها مصابة بمرض في الكبد وتتناول بعض الأدوية لذلك.

وأشار المصدر إلى أن التحاليل الطبية والمخبرية التي ستجرى على المشتبه بها ستجيب عن أسئلة الرأي العام حول ما إذا كانت مصابة فعلا بهذا المرض أم لا.

وأفاد المتحدث بأن الموقوفتين وضعتا بالسجن المحلي لورزازات، بأمر من النيابة العامة المختصة، إثر متابعتهما بتهمة ممارسة الدعارة وإعداد وكر لذلك.

وبمجرد انتشار خبر القبض على المومس المحتمل حملها لفيروس فقدان المناعة المكتسبة، طالب البعض من السلطات المختصة القيام بحملات تطهيرية من أجل تنظيف "الدرب" من جميع المومسات، وإغلاق الوكر، مشددين على أن المكان يعد من بين البؤر السوداء بمدينة قلعة مكونة حيث اختلطت الدعارة بالاتجار بالمخدرات.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي