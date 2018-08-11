المغرب: المفاوضات حول الصحراء يجب أن تكون مع الجزائر

قال عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إن المفاوضات حول الصحراء، لا يمكن أن تتم بدون الجزائر لـ"أنها ستكون مضيعة للوقت".

وأكد في حوار مع صحيفة "هسبريس" المغربية نشر يوم السبت، إن "البوليساريو كيان وهمي ومجرد أداة سياسية في يد الجزائر".

وأضاف عمر هلال أن "جبهة البوليساريو تتحرك بمنطق التعليمات، وهذا شيء معروف لدى الجميع اليوم".

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وشدد الدبلوماسي المغربي قائلا: "المفاوضات إما أن تكون مع الجزائر أو لن تكون نهائيا مع هذا الكيان الوهمي".

وأكد المسؤول المغربي أن أي محاولة لحلحلة النزاع لا يمكن أن تتم من دون موافقة المغرب أو إن مآلها سيكون الفشل على شاكلة مفاوضات مانهاست السابقة.

وحذّر هلال من عدم تحمل الجزائر مسؤوليتها الكاملة في استمرار هذا النزاع، خصوصا بعد قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2414، الذي طلب من البلدان المجاورة وهي الجزائر وموريتانيا تقديم مساهمة مهمة في هذا المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل المضي قدما نحو حل سياسي.

وأعلن هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، أمام مجلس الأمن عن نيته توجيه دعوات رسمية إلى المغرب وجبهة البوليساريو باعتبارهما طرفين مباشرين، وإلى الجزائر وموريتانيا لامتلاكهما عضوية مراقب في الملف، في شهر سبتمبر المقبل، قبل انتهاء ولاية البعثة الأممية "المينورسو" بتاريخ 31 أكتوبر المقبل.

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إلى ذلك، أفاد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بأن الأمر لا يتعلق بمفاوضات بل مجرد حديث عن لقاء تشاوري مرتقب، مضيفا أن الرباط لا تتكلم عن مفاوضات بل عن مسار سياسي للملف.

وبين أن الموقف المغربي يعرفه القريب والبعيد وجميع أعضاء مجلس الأمن منذ زمن.

وبخصوص توضيحات صادرة من قبل الأمم المتحدة حول كيفية التعاون أو التنسيق لتفعيل الآلية الإفريقية، أشار المسؤول المغربي إلى أنه لا توجد أي توضيحات بخصوص التعاون أو التنسيق في هذا المجال، وقال في السياق "موقف المغرب واضح من دور الوحدة الإفريقية وعندما عاد المغرب إلى بيته الإفريقي راسلنا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتأكيد على أن المسار السلمي التفاوضي حول الصحراء هو أممي مائة في المائة، ونرفض أي تدخل للاتحاد الإفريقي في هذا المسار".

وصرح أنه يمكن القبول بتدخل إفريقي في الموضوع في حالة طرد شرذمة البوليساريو، أما أن تبقى المنظمة الإفريقية محتضنة للكيان الوهمي فالموقف واضح ولن يتغير.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي