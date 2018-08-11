الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرة مسيرة أطلقها مسلحون من مناطق سيطرتهم في إدلب باتجاه قاعدة حميميم.

وقال رئيس المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف، اليوم السبت إن "وسائل مراقبة المجال الجوي فوق قاعدة حميميم الروسية رصدت، مساء الـ11 من أغسطس، طائرة مسيرة مجهزة لشن هجوم أطلقت من المناطق الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

وأكد تسيغانكوف أن "الدفاعات الجوية الموجودة في القاعدة دمرت الطائرة عن بعد دون وقوع خسائر بشرية ومادية"، مضيفا أن القاعدة تعمل بصورة اعتيادية.

وجدد تسيغانكوف دعوة مركز المصالحة الروسي لقيادات التشكيلات المسلحة للتخلي عن الاستفزازات المسلحة والتحول إلى مسار التسوية السلمية للوضع في مناطق سيطرتهم.

المصدر: نوفوستي