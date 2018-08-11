 
مباشر

وساطة تشيكية تنجح بالإفراج عن ألمانيين اثنين في سوريا

أخبار العالم العربي

وساطة تشيكية تنجح بالإفراج عن ألمانيين اثنين في سوريا
AFP /SANA
وزير الخارجية التشيكي يان هاماتشيك يلتقي في دمشق بنظيره السوري وليد المعلم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmyr

توجت جهود الوساطة التي بذلتها التشيك بإفراج السلطات السورية عن مواطنين ألمانيين كانا قد احتجزا لعبورهما حدود البلاد بصورة غير مشروعة.

وذكر وزير الخارجية التشيكي يان هاماتشيك على حسابه في "تويتر": "يسرني أننا تمكنا من الاتفاق مع الجانب السوري بشأن الإفراج عن مواطنين ألمانيين، وهما في صحة جيدة. وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها السفارة التشيكية بدمشق أهمية دورها بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من بلدان العالم".

وكان عميد دبلوماسية التشيك، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بسفارتها في دمشق، قد زار الخميس العاصمة السورية، حيث استقبله نظيره السوري وليد المعلم.

وعاد المواطنان الألمانيان المفرج عنهما، وهما من موظفي شركة إغاثية غير حكومية، إلى التشيك مع هاماتشيك، ليتابعا لاحقا طريقهما إلى وطنهما.

وجاء ذلك بعد مفاوضات مكثفة استمرت لعدة أشهر بين السفيرة التشيكية لدى دمشق إيفا فيليبي والسلطات السورية بخصوص الإفراج عن الألمانيين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا