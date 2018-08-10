قتيلان وأكثر من 170 مصابا شرقي قطاع غزة

قال مراسل RT، مساء الجمعة، إن شابا فلسطينيا قتل برصاص القوات الإسرائيلية شرق رفح في قطاع غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن الشاب الفلسطيني الذي لقي مصرعه يدعى علي العالول، مشيرة إلى أنه أصيب برصاصة في صدره.

وارتفعت حصيلة القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم إلى اثنين، حيث لقي في وقت سابق الجمعة، مُسعف فلسطيني متطوع مصرعه إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال الجمعة "العشرون" لمسيرات العودة وكسر الحصار "جمعة الحرية والحياة".

وأفادت وكالة "معا" بأن المُسعف يدعى عبد الله القططي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن 170 فلسطينيا أصيبوا بينهم 40 بالرصاص الحي.

وأوضح أن من بين المصابين 5 مسعفين وصحفي واحد، دون أن يوضح طبيعة إصاباتهم.

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وأشعل الشبان إطارات السيارات قرب الحدود لتمويه الرؤية على قناصة الجيش الإسرائيلي كما قاموا بإطلاق عدد من البالونات الحارقة، وبدأ الجنود بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز صوب المتظاهرين بخانيونس وغزة.

وصرح عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس أن "جمعة الحرية والحياة" تؤكد إصرار الشعب الفسطيني واقتداره على الاستمرار في "مسيرات العودة" رغم جولات التصعيد المتكررة.

وأكد القانوع أن الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بحرية عزيزة وحياة كريمة وسيواصل نضاله لتحقيق ذلك.

إلى ذلك، دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات للمشاركة في فعاليات الجمعة المقبل تحت عنوان "ثوار من أجل القدس والأقصى" تزامنا مع ذكرى إحراق المسجد المقدس عام 1969.

كما استنكرت الهيئة الاعتداءات الإسرائيلية بحق المتضامنين على قوارب كسر الحصار، مشددة في السياق على أن المجزرة الإسرائيلية بحق عائلة أبو خماش جريمة حرب تتطلب محاكمة.

RT

RT

المصدر: RT + وكالات