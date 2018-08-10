بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجوب بدراجته شوارع الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو وثق لحظة قيادة الأمير الوليد بن طلال دراجته الهوائية برفقة عدد من مساعديه ومرافقيه في أحد شوارع حي لبن بمدينة الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو توقف الأمير الوليد بمحل للخضراوات والفواكه أثناء عبوره هناك، واشترى الليمون، وفور خروجه التف حوله مجموعة من الشباب لالتقاط صور تذكارية.

يذكر أن الأمير الوليد اعتاد ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية، إذ سبق أن نشر صورا مماثلة في العديد من الشوارع بالعاصمة الرياض.

المصدر: يوتيوب