هدوء على الحدود بين إسرائيل وغزة بعد يومين من التصعيد

تشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة حالة من الهدوء، اليوم الجمعة، بعد بلوغ هدنة تم التوصل إليها بوساطة مصرية، أنهت تصعيدا عسكريا استمر على مدى يومين.

وقد طمأن الجيش الإسرائيلي سكان المناطق القريبة من القطاع، بعد أن أمضوا اليومين الماضيين داخل ملاجئ خوفا من الصواريخ، التي كانت تطلقها الفصائل الفلسطينية.

ودفع تزايد إطلاق الصواريخ والضربات الجوية عبر الحدود في الأسابيع القليلة الماضية الأمم المتحدة ومصر للقيم بمحاولة التوسط لعقد هدنة تحول دون اندلاع صراع شامل جديد.

ومنذ بدء التصعيد يوم الأربعاء، أطلق نشطاء فلسطينيون عشرات الصواريخ صوب إسرائيل، بينها صاروخ بعيد المدى، وقصفت طائرات إسرائيلية أكثر من 150 هدفا في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات التي نفذها الطيران الإسرائيلي عن مقتل امرأة كانت حاملا ورضيعتها البالغة من العمر سنة ونصف السنة، وشاب، فيما أُصيب 7 أشخاص في إسرائيل بسبب إطلاق صواريخ وقذائف مورتر من غزة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إنه تم التوصل إلى هدنة بوساطة مصرية، ولم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل.

وسيواجه وقف إطلاق النار أول اختبار له في وقت لاحق اليوم الجمعة مع اعتزام فلسطينيين في غزة مواصلة الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود مع إسرائيل.

المصدر: رويترز