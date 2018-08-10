 
مباشر

نائبة الرئيس الإيراني تطالب العراق بدفع تعويضات عن حرب الثمانينيات

أخبار العالم العربي

نائبة الرئيس الإيراني تطالب العراق بدفع تعويضات عن حرب الثمانينيات
Henri Bureau/Sygma/Corbis
أعمدة دخان تتصاعد فوق بئر نفطية في إيران - سبتمبر 1980
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmsn

طالبت نائبة الرئيس الإيراني، معصومة ابتكار، العراق بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادها جراء حرب الخليج الأولى، ردا على التزام بغداد بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران.

وجاءت تصريحات نائبة رئيس الجمهورية الإسلامية إضافة لتغريدة نشرها أمس نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي، حيث شدد على أن بغداد مطالبة بدفع 1100 مليار دولار كتعويضات عن تلك الحرب ، وذلك حسب المادة 6 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598، مشيرا إلى أن طهران لم تطالب سابقا بدفع هذه التعويضات لأنها أخذت بعين الاعتبار الظروف الصعبة في الدولة المجاورة - العراق.

وأشارت ابتكار في تغريدة منشورة اليوم الجمعة على حسابها الرسمي في "تويتر": "ينبغي إضافة التعويضات البيئية لحرب العراق والحرب الكويتية والأضرار التي لحقت بالخليج، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات".

وذكرت المسؤولة أن حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي كانت قد رفعت شكوى إلى لجنة أممية مختصة للتعويض عن تلك الأضرار.

وفي أول رد عراقي على المطالب الإيرانية، اتهم عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي الجمهورية الإسلامية بقتل مليون عراقي من خلال إدخال تنظيم "القاعدة" إلى العراق بعد عام 2003، مطالبا طهران بتعويض "عوائل الشهداء" بـ11 مليار دولار.

وكان العبادي قد أعلن أن حكومته لا تؤيد العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران وتعتبرها خطأ استراتيجيا، لكنها مضطرة إلى الالتزام بها.

المصدر: تويتر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. 4 قتلى على الأقل في إطلاق نار شمال شرق كندا