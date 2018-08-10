نائبة الرئيس الإيراني تطالب العراق بدفع تعويضات عن حرب الثمانينيات

طالبت نائبة الرئيس الإيراني، معصومة ابتكار، العراق بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادها جراء حرب الخليج الأولى، ردا على التزام بغداد بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران.

وجاءت تصريحات نائبة رئيس الجمهورية الإسلامية إضافة لتغريدة نشرها أمس نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي، حيث شدد على أن بغداد مطالبة بدفع 1100 مليار دولار كتعويضات عن تلك الحرب ، وذلك حسب المادة 6 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598، مشيرا إلى أن طهران لم تطالب سابقا بدفع هذه التعويضات لأنها أخذت بعين الاعتبار الظروف الصعبة في الدولة المجاورة - العراق.

وأشارت ابتكار في تغريدة منشورة اليوم الجمعة على حسابها الرسمي في "تويتر": "ينبغي إضافة التعويضات البيئية لحرب العراق والحرب الكويتية والأضرار التي لحقت بالخليج، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات".

علاوه بر این غرامتهای زیست محیطی جنگ عراق و جنگ کویت و اسیب به خلیج فارس که در دولت هشتم مطالعه و محاسبه ان بالغ بر میلیاردها دلار ارزیابی شد و در کمیته غرامت سازمان ملل مطرح شد را نیز باید اضافه کرد. https://t.co/dyxGz9WPbs — Massoumeh Ebtekar (@ebtekarm) ٩ أغسطس ٢٠١٨

وذكرت المسؤولة أن حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي كانت قد رفعت شكوى إلى لجنة أممية مختصة للتعويض عن تلك الأضرار.

وفي أول رد عراقي على المطالب الإيرانية، اتهم عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي الجمهورية الإسلامية بقتل مليون عراقي من خلال إدخال تنظيم "القاعدة" إلى العراق بعد عام 2003، مطالبا طهران بتعويض "عوائل الشهداء" بـ11 مليار دولار.

رداً على مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي العراق بتعويضهم عن الحرب ب1.1 مليار دولار أميركي.

فإني باسم عوائل ضحايا الإرهاب أطالبك وأطالب دولتك ب11 مليار دولار أميركي، كتعويض عن مليون عراقي قتلتموه، حينما أدخلتم القاعدة إلى بلادنا منذ 2003م بحجة محاربة الأميركيين! — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) ٩ أغسطس ٢٠١٨

وكان العبادي قد أعلن أن حكومته لا تؤيد العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران وتعتبرها خطأ استراتيجيا، لكنها مضطرة إلى الالتزام بها.

المصدر: تويتر