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شهادة وفاة لجنين قتل في بطن أمه بغارة إسرائيلية

أخبار العالم العربي

شهادة وفاة لجنين قتل في بطن أمه بغارة إسرائيلية
RT
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حتى تبقى ذكرى مقتلها شاهدا على الجرائم الإسرائيلية، استخرجت السلطات الفلسطينية في قطاع غزة شهادة وفاة للجنين حياة محمد أبو خماش، التي أخرجت من بطن أمها القتيلة قتيلة.

تسبب قصف نفذته طائرات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح، جنوب قطاع غزة، في مقتل امرأة حامل مع ابنتها البالغة من العمر سنة ونصف السنة، وإصابة عدد آخر، بينهم زوجها.

RT

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

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