رجل أعمال سعودي أمام القضاء بعد تبرعه بـ 20 مليون ريال لجمعية أيتام!

ألزمت محكمة التنفيذ في جدة رجل أعمال بسداد قيمة شيك بـ 20 مليون ریال (حوالي 5.3 مليون دولار) كان قد تبرع به لجمعية أيتام سعودية وتبين لاحقا أنه بلا رصيد.

وجاء أمر المحكمة بعد أن قدم رجل الأعمال دعوى أمام المحكمة العامة يطالب فيها باسترداد الشيك محل الدعوى بحجة تراجعه عن التبرع، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

ونصحت المحكمة رجل الأعمال بالمضي في تبرعه، في حين اتهمته جمعية الأيتام أنه قدم التبرع بحثا عن الأضواء والشهرة أثناء حفل لجمعية الأيتام في إحدى المناطق حضره عدد كبير من المسؤولين. وخلصت المحكمة إلى صرف النظر عن دعوى رجل الأعمال ضد الجمعية واعتبار شيك التبرع صحيحا واجب السداد.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائيا، وفي ضوء ذلك خاطبت المحكمة العامة محكمة التنفيذ في جدة لإبلاغها باستكمال ما يلزم لتنفيذ حكم السداد بالقوة الجبرية وإلزام رجل الأعمال بقيمة الشيك، وأمرت محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده بسداد الشيك وفي حال التراخي ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه وفق نظام التنفيذ، ويجري استكمال الإجراءات النظامية حياله.

المصدر: عكاظ