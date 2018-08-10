رحّالة سعودي يصف تركيا بأنها "بلد يشبه الجنة"

وصل رحالة سعودي يدعى زياد طارق إلى ولاية سينوب الواقعة شمال تركيا، في رحلة طويلة على دراجة هوائية، بدأها من بلاده يوم 12 مايو.

واهتمت وسائل إعلام تركية بتغطية أخبار الرحالة السعودي، الذي جاء بهدف التجول في أنحاء تركيا، مشيرة إلى أن زياد طارق متقاعد، كان يعمل في مجال الكهرباء، وله 6 أبناء.

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرحالة السعودي قوله، إنه خطط لزيارة عدد من الدول على متن دراجته الهوائية، لافتا إلى أن تركيا أول محطة في رحلته.

وأعرب طارق عن إعجابه بالمناظر الطبيعية الخلابة في المناطق التي مر بها، وهو في طريقه إلى ولاية سينوب، وخاصة منطقة البحر الأسود، مضيفا أنه ينوي اختتام جولته في تركيا بزيارة مدينة إسطنبول.

كما سرد انطباعاته عن تجواله في تركيا، مشيدا بحفاوة استقبال الأتراك له، وقال بهذا الشأن: "حتى الآن أرى أني اتخذت القرار الأفضل. الناس هنا طيبون جدا، يتحدثون معي، ويضيفونني الطعام والشاي".

وأضاف الرحالة السعودي في هذا السياق قائلا "علمت بأن في تركيا مناطق كثيرة تستحق الزيارة. بالفعل هي بلد يشبه الجنة".

المصدر: وكالات