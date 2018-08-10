بالصور.. السعودية تقرر حماية ناقلات النفط في البحر الأحمر بزوارق فرنسية

دشنت السعودية دفعة جديدة من الزوارق البحرية الحديثة بهدف تأمين سلامة ناقلات النفط والسفن التجارية وتأمين خطوط الملاحة بشكل عام في البحر الأحمر.

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وأوضح قائد الأسطول السعودي الغربي اللواء بحري ركن حامد الجهني، أمس الخميس، في منطقة جازان، أن تدشين زورقي "رامين" و"الدسان" يهدف لرفع قدرات وحدات القوات البحرية الملكية، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأضاف: "يأتي هذا التدشين ضمن الإجراءات لدعم عمليات التحالف البحري في منطقة العمليات، لتأمين وحماية المياه في جنوب البحر الأحمر.. بعدما قامت به المليشيا الحوثية من استهداف لناقلات النفط والسفن التجارية".

والزوارق الجديدة هي فرنسية الصنع، تتميز بسرعتها وتقنياتها الحديثة، إضافة إلى قدرتها على الإبحار لوقت طويل، وإمكانية إنقاذ 20 شخصا، واتساعها لـ8 أفراد من طاقم الإبحار.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بعد محاولات لاستهداف ناقلتي نفط سعوديتين.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبد العزيز الفالح أن المملكة قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءا من يوم السبت.

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المصدر: صحيفة سبق