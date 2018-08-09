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"المؤتمر الوطني" يجيز ترشيح البشير لانتخابات رئاسة السودان عام 2020

أخبار العالم العربي

Reuters
الرئيس السوداني عمر البشير
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أجاز مجلس شورى "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان تعديل النظام الأساسي للحزب ما يسمح بترشيح الرئيس السوداني، عمر البشير، للانتخابات الرئاسية عام 2020.

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وأوضح مصدر من الحزب في أول أيام انعقاد مجلس شورى "المؤتمر الوطني"، في حديث لوكالة "الأناضول": "الاجتماع أجاز رئيس الحزب عمر البشير مرشحا لانتخابات 2020، بإجماع أعضاء مجلس الشورى".

وأضاف المصدر، حسب الوكالة التركية، أنه "تم تعديل النظام الأساسي للحزب" من أجل السماح بترشيح البشير.

ويتطلب ترشيح البشير لدورة جديدة إجراء تعديل في النظام الأساسي للحزب، وكذلك إجراء تعديل دستوري يسمح له بالترشح في الانتخابات القادمة.

وتنص المادة 57 في الدستور على أن "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب".

وانتخب عمر البشير رئيسا في 2010، ثم أعيد انتخابه ثانية في 2015، لدورة رئاسية تنتهي في 2020، دون احتساب فترات حكمه منذ وصوله إلى السلطة في يونيو / حزيران 1989.

وأعلن البشير مرارا زهده في السلطة، وعدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، لكن أصواتا وقرارات من حزبه، نادت خلال الفترة الماضية بإعادة ترشيحه.

المصدر: الأناضول

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