البشير: إجراءات إسعافية خلال أيام لحل الأزمة الاقتصادية نهائيا

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، أن سلطات السودان أعدت ترتيبات وإجراءات جاهزة للتنفيذ خلال أيام لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد بصورة جذرية ونهائية.

وقال البشير، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس شورى حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان والذي يتزعمه رئيس البلاد: "خرجنا من أخطر الظروف الاقتصادية الحالية، ورفضنا الضغوط الخارجية من أجل تركيع بلادنا، ورفضنا بيع استقلالنا وكرامتنا بأي ثمن".

وتعهد البشير بأن الإجراءات، التي تتضمن حلولا إسعافية عاجلة ونهائية لإخراج السودان من الأزمة الاقتصادية، جاهزة ونتائجها مضمونة.

وأضاف رئيس السودان: "نتحدث بشفافية وصدق ومن دون تدليس وكذب وعهود لدغدغة عواطف الناس بل نحدد مواضع القوة ونحافظ عليها ونقف على نقاط الضعف لنقويها وأعلن عن قيادة نفير من خلال تدابير وإجراءات خاصة من القابضين بمفاصل السلطة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية".

ويعاني السودان منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، من ندرة في النقد الأجنبي لفقدانه 3 أرباع موارده النفطية، وتساوي 80 بالمائة من موارده من النقد الأجنبي.

المصدر: الأناضول + مركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني