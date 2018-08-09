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إسرائيل تستغرب اعتراف كولومبيا بدولة فلسطين وتنتظر توضيحات

أخبار العالم العربي

إسرائيل تستغرب اعتراف كولومبيا بدولة فلسطين وتنتظر توضيحات
AFP Raul Arboleda
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس (صورة من الأرشيف)
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أعربت إسرائيل عن استغرابها إزاء اعتراف كولومبيا بدولة فلسطين، وطلبت تقديم توضيحات بشأن هذا القرار الذي اتخذه الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس قبل أيام من انتهاء ولايته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، في أول تعليق رسمي من قبل إسرائيل على هذه المسألة، اليوم الخميس: "نستغرب التقارير الإعلامية (بهذا الخصوص) وننتظر توضيحات من الحكومة الجديدة التي تنظر في هذه المسألة".

وبعد يوم من تنصيب الرئيس المنتخب إيفان دوكيه رئيسا جديدا لكولومبيا، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تلقيها رسالة رسمية مؤرخة في 3 أغسطس، جاء فيها أن الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته قرر الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة.

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ومن المعروف أن الرئيس الكولومبي الجديد إيفان دوكيه من مؤيدي العلاقات القوية مع الولايات المتحدة، وتحدث في تصريحاته الصحفية في وقت سابق عن رغبته في تطوير العلاقات مع إسرائيل. كما لم يستبعد نقل السفارة الكولومبية لدى إسرائيل إلى القدس.

وقال وزير الخارجية الكولومبي الجديد كارلوس هولمز، أمس الأربعاء، إن الحكومة الكولومبية الجديدة ستنظر في تبعات قرار الرئيس السابق سانتوس، مشيرا إلى أنه قد تظهر هناك تجاوزات فيما يتعلق بطريقة اتخاذ هذا القرار.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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