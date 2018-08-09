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الولايات المتحدة تدعو السعودية للتحقيق في الضربة على صعدة

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تدعو السعودية للتحقيق في الضربة على صعدة
AFP
الخارجية الأمريكية
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دعت الخارجية الأمريكية السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق في التقارير التي تتحدث عن مقتل عشرات الأشخاص، معظمهم أطفال، بغارة للتحالف العربي بقيادة المملكة على محافظة صعدة اليمنية.

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وقال المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "لا تتوفر لدينا معلومات شاملة حول ما حصل، لكننا بلا شك قلقون من التقارير حول وقوع هجوم أسفر عن مقتل مدنيين، وندعو التحالف، الذي تقوده السعودية، لإجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث".

وأشارت ناويرت إلى أن الولايات المتحدة "تحث جميع الأطراف على اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل حماية المدنيين"، وأعربت عن "أسف" السلطات الأمريكية عن "كل الخسائر بين السكان المسالمين".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مع ذلك على أن "السعودية تمثل شريكا استراتيجيا مهما في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة".

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، التي تسيطر على محافظة صعدة، أن غارة للتحالف العربي استهدفت حافلة للأطفال وسط سوق مدينة ضحيان أسفرت عن مقتل 50 مدنيا غالبيتهم من الأطفال، بالإضافة إلى 77 مصابا.

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وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصول جثث 29 طفلا تدون سن الـ 15 عاما إلى المستشفى المدعوم من المنظمة في صعدة.

لكن التحالف العربي ادعى من جانبه أن ضربته استهدفت موقعا للعناصر الحوثيين المسؤولين عن إطلاق الصواريخ ونفذت بالتوافق التام مع القانون الدولي الإنساني.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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