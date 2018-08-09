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السعودية تحدد آلية دخول القطريين وتؤكد أن لا تأثير للأزمة مع كندا على الحجاج

أخبار العالم العربي

السعودية تحدد آلية دخول القطريين وتؤكد أن لا تأثير للأزمة مع كندا على الحجاج
@HajMinistry
وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن
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أكد وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن في تصريح لصحيفة "الرياض"، الخميس، أن الأزمة التي تمر بها العلاقات بين المملكة وكندا ليس لها أي تأثير على الحجاج الكنديين.

وأضاف محمد صالح بنتن أن الرابط المخصص للقطريين استقبل أعدادا من المقيمين في المملكة.

وقال إن بيانا سابقا صدر من الوزارة، بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، أشار إلى أن الحجاج القطريين الراغبين في الحج بإمكانهم القدوم إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة عبر أي خطوط واستكمال إجراءات حجهم، مبينا في السياق أن  القطريين المقيمين في المملكة بإمكانهم التسجيل عبر الرابط.

وتابع قائلا إنه قد تم تسجيل بعض الأعداد ولكن ليس لديه إحصائية كاملة.

المصدر: صحيفة "الرياض"

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